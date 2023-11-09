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Bayern macı sonrası Okan Buruk: Oyuncular iyi bir performans sergilediler

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk:- "Oyuncularımın genel performansı iyiydi. İyi bir performans sergilediler"- "Bayern Münih karşısında bu kadar net pozisyona giriyorsanız bunları atmalısınız, atamazsanız maçı kaybediyorsunuz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 07:45, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 07:51
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Bayern macı sonrası Okan Buruk: Oyuncular iyi bir performans sergilediler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında sahalarında 2-1 yenildikleri Bayern Münih maçında oyuncularının iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Buruk, Alman temsilcisiyle Allianz Arena'da yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularımın genel performansı iyiydi. İyi bir performans sergilediler." dedi.

Bayern Münih'in çok organize olan bir takım olduğunu ve karşılaşmaya daha ideal bir takımla çıktıklarını ifade eden Buruk, kaleci Manuel Neuer'in oynaması işlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Buruk sarı kırmızılı takımın maçın büyük bölümünde Bayern Münih ile başa baş oynadığını vurgulayarak maçın kırılma anının Bayern Münihli futbolcu Davies'e ikinci sarı kart verilmeyerek oyun dışı kalmaması olduğunu kaydetti.

Karşılaşmanın hakeminin ilk defa bir şampiyonlar ligi karşılaşması yönettiğine işaret eden Buruk, "Tabii ki hatalar yapması normal." dedi.

Galatasaray'da girdiği pozisyonları gole çevirecek oyuncuların olduğunu dile getiren Buruk, "Bazen yanlış seçimler yaptılar bazen şut attılar. Daha iyisini yapacaklarını düşünüyorum önemli olan pozisyona girmek. Bayern Münih karşısında bu kadar net pozisyona giriyorsanız bunları atmalısınız atamazsanız maçı kaybediyorsunuz. Oyuncularımın genel performansı iyiydi. Bu maç olmadı bir sonraki maçta olacak" diye konuştu.

A grubunun diğer karşılaşmasında Kopenhag'ın Manchester Unitedi'i yenmesine de değinen genç teknik adam, "Ne olursa olsun iki takımı da yenmek için sahaya çıkacaktık yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Sahamızda ManchesterUnited'i deplasmanda da Kopenhag'ı yenmek için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

- FC Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kendi evlerinde alınan galibiyet nedeniyle oyuncularını kutladığını söyledi.

Galatasaray karşısında ellerine geçen fırsatları değerlendirdiklerini vurgulayan Tuchel, "Ancak hızlı hücumlarda etkili olamadık, isabetsiz ve özensizdik. Belki de bu baskıdan kaynaklandı. Ön tarafta, ceza sahasında o kadar agresif değildik. Genel olarak takımın performansıyla gurur duyuyorum, on iki puan kesinlikle hafife alınacak bir şey değil." dedi.

Tuchel, forvet oyuncusu Kane'nin kaydettiği 2 gol ile performansını konuşturduğunu belirtti.

Musiela'nın sakatlanarak oyundan çıkmasını da değerlendiren Tuchel doktorların kendisiyle ilgilendiğini ve durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Alman teknik adam A grubunda 12 puanla lider olmaktan dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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