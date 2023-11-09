Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 arası 9 bin 119 personel ihraç edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silahlarla ilgili cezanın gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bununla ilgili hazırlığımız var. Mutlaka ama mutlaka huzurlarınıza, yakın zaman içinde önerimizle beraber geleceğiz." dedi.

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Türk ordusunun terörle mücadelede "kimyasal silah kullandığı" iddiasının kaynağının terör örgütü PKK olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Sicili kahramanlıklarla, şanla, şerefle dolu olan Türk ordusuna kimyasal silah kullandığı iddiası büyük bir iftiradır. Gazi Meclisimizin bu değerli salonunda, bu iftiraların dinlendirilmesini şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

Yerlikaya, eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk'un, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik kararı dolayısıyla İstanbul Terörle Şube Müdürlüğünce çağrıldığını belirterek, "Talep üzerine, yakınlarının refakatinde, hastalığı göz önünde bulundurularak kesinlikle kelepçe takılmadan mahkemede ifade vermesi sağlanmış, ifade vermesinden sonra ilgili mahkemece serbest bırakılmıştır." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 yıllarında, 6 bin 591 personelin meslekten, 2 bin 528 devlet memurluğundan olmak üzere toplam 9 bin 119 personelin ihraç edildiğini söyledi.

- "28 bin 734 Afganistan vatandaşının ülkesine dönmesi sağlandı"

Afganistan uyruklu yabancılar bazında sınır dışı rakamlarını paylaşan Yerlikaya, "2023 yılı ilk 10 ay itibarıyla Afganistan'a düzenlenen 77 charter yani özel uçak seferiyle 14 bin 386, tarifeli uçuşlarla 14 bin 348 olmak üzere toplam 28 bin 734 Afganistan vatandaşının ülkesine dönmesi sağlanmıştır. Ayrıca önümüzdeki hafta planlanan 9 charter ile 1788 Afgan vatandaşı daha deport edilecek." dedi.

Yerlikaya, "muhalif belediyelere yönelik denetim baskısı" olduğu iddialarına ilişkin, "Soruşturma onay sayısı, 2019 seçimlerinden bu yana AK Parti 1055, CHP 1342, MHP 295, İYİ Parti 40, HDP 155, diğer 381 toplam 3 bin 268 soruşturma onayı verilmiş. Soruşturmaya izin verilmesi rakamları, AK Parti 231, CHP 264, MHP 91, İYİ Parti 12, HDP 95, diğer 30. Yani 723 soruşturma izni verilmiş. Soruşturma izin verilmemesi onayı AK Parti 393, CHP 418, MHP 110, İYİ Parti 27, HDP 22, diğer 31." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2022'de 126, 2023'te 136 FETÖ'cünün, müşterek olarak 2022'de 9, 2023'te 13 FETÖ'cünün Ege Denizi'nde, yakalandığını ve adalete teslim edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Suriyelilere sağlanan sağlık hizmetleriyle ilgili soru üzerine, yabancı kimlik numarasını da içeren geçici koruma kimlik belgesi bulunmayan Suriyeliler ile kayıt altında olmayan yabancıların, Türkiye'de sağlık da dahil kamu hizmetlerinden faydalanamadığının altını çizdi.

Yerlikaya, başka bir soru üzerine, olası bir afette kullanılmak üzere çeşitli büyüklüklerde 601 bin 207 çadır stoku bulunduğunu bildirdi.

Bugün itibarıyla Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu yabancı sayısının 237 bin 995 olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bunlar içerisinde 18 yaşından büyük olanların sayısı 156 bin 987." dedi.

Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocuklarının, Türk vatandaşı olmadığının altını çizerek, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocukları da geçici koruma altındadır. Kesinlikle vatandaşlığa alınmamıştır, alınmamaktadır." ifadelerini kullandı.

- "Ruhsatsız silahla ilgili cezayı artık gözden geçirmemiz lazım"

Ülke genelinde 1 Ocak-31 Ekim'de 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Ruhsatsız silahla ilgili cezayı artık gözden geçirmemiz lazım. Bununla ilgili hazırlığımız var. Mutlaka ama mutlaka huzurlarınıza, yakın zaman içinde önerimizle beraber geleceğiz." dedi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili Anayasa'nın ilgili maddesinin açık olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Yılbaşından, 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki rakamı arz etmek istiyorum: Ülke genelinde 15 milyon 652 bin 961 kişinin katılımıyla düzenlenen 36 bin 670 eylem ve etkinliklerin sadece yüzde 0,3'üne müdahale edilmiştir. Eylem ve etkinliklerin yüzde 99'dan fazlasının demokratik ve hür bir ortamda gerçekleştiğini görüyoruz."

"Cumartesi annelerinin protesto haklarının engellendiğine" yönelik iddia üzerine Bakan Yerlikaya, Cumartesi annelerinin eylemlerini sürdürebilecekleri alternatif yer konusunda geçen hafta istişarelerde bulunulduğunu anımsattı. Yerlikaya, "Bu bir Anayasal özgürlük. Cumartesi anneleriyle ilgili biz iyi niyetliyiz. Onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerinde aynı şeyi söylemişti. Biz onun da cümlesinden, onun da o zamanki sözünden hareketle bu olayı, bu meseleyi suhuletle, en güzel şekilde çözeceğimizi söylemek istiyorum." diye konuştu.

-"Herkesin bir yoğurt yeme tarzı var"

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin 21 yıldan beri iş başında olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İlk kurulduğumuz günden itibaren terör, organize suçlar, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göç, suç ve suçlularla mücadele her konuyla ilgili başlangıçta 'Bismillah' dediğimiz gün nasılsa, benden önce 9 bakan, benden sonra da gelecek olan bakanların duruşları aynı olacak. Herkesin bir yoğurt yeme tarzı var. Benim yoğurt yeme tarzım bu. 5 ay oldu, 6'ncı aya giriyorum. 33 yıldan beri mensup olmaktan onur duyduğum İçişleri ailesinde, kaymakam adaylığından başlayıp, valiliğe varıncaya kadar hizmet ettim. Hiçbir zaman kasıtlı olarak, bilerek, hiçbir insanı incitmedim. Kalbine diken batırmadım. Ama suç ve suçlularla mücadelede aziz milletimizin dua ve destekleriyle cesaret noktasında da Allah'ın izniyle hiçbir sorunumuz yok."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri kabul edildi.