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'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ediyor. Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda örgüt lideri Jamukhan Ulus'un da aralarında bulunduğu 210 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 08:43, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 09:09
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'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus'un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüpheli şahsın yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında Örgüt Liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus'un yaptığı zehir taciri ile Birlikte 210 Şüpheli Şahıs Yakalandı.

Örgütün yönetici ağı çökertildi.

Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip NEFESLERİNİ KESECEĞİZ.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Ankara merkezli 32 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp banka hesaplarına para yatırılması suretiyle uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklayan, çıkar amaçlı suç örgütünün yönetici ve üye kademesine yönelik eş zamanlı NARKOGÜÇ operasyonu düzenlendi.

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 32 ilimizde düzenlenen operasyonlarda;

📌42 Özel Harekat Unsuru,

📌2 Helikopter,

📌1 İHA,

📌29 Narkotik Dedektör Köpeği ile birlikte

📌680 Ekip ve

📌2.294 personelimiz katıldı.

❌353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Ankara'da 135, diğer 31 İlimizde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MASAK Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır/taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İlk belirlemelere göre operasyonda;

📌33.5 kg ağırlığında uyuşturucu madde,

📌6.659 adet uyuşturucu hap maddesi,

📌3 adet tabanca,

📌79.238 Dolar,

📌36.500 Euro,

📌249.701 TL para ele geçirildi.

Operasyon neticesinde suç örgütünün yönetici ağı çökertildi

Kenan Biter

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