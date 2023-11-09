Sınavda değişiklik yok: YKS'ye yapay zeka dokunacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini açıkladı. Sınav 8-9 Haziran'da yapılacak. 3.5 milyondan fazla adayın katılması beklenen YKS'de herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Sınavın kapsamı, soruların zorluk ve kolaylık dereceleri, sınav süreleri ve soru dağılımı aynı olacak. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl adaylar 12'nci sınıfın ikinci dönem sorularından da sorumlu olacak. Geçen yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle adaylar 12'nci sınıfın 2'nci dönem konularından muaf tutulmuştu. Bu yıl sorular her zaman olduğu gibi 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf kazanımlarından oluşacak. ÖSYM, soru havuzunu genişletmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu yıl soru üretimi konusunda yapay zeka tabanlı programlardan da destek alınacak. Soru yazım çalışmaları ÖSYM uzmanları, akademisyenler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılacak. Sınav değerlendirmelerinde de yapay zekadan yararlanılacak.

YENİ PROJE BAŞLATILDI

ÖSYM, sınav çalışmalarında yapay zekadan daha fazla yararlanmak için yeni bir proje başlatmıştı. Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'de daha önce başlayan yapay zeka ile soru üretmeye dönük çalışmaların da devam ettiğini söylemişti. Ersoy, "Soru üretmek için yapay zeka uygulamaları konusunda yeni bir projeye daha başladık. Görev süremiz içerisinde bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Yapay zeka, insan faktörünü ihmal ettiğimiz anlamına gelmemeli. Bu anlamda makine ile insan dengesini dikkatli bir şekilde koruyacağız" açıklamasında bulunmuştu.

BARAJSIZ ÜÇÜNCÜ SINAV

Önlisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması 2022'de kaldırıldı. Bu yıl da bu uygulama devam edecek. Barajsız YKS bu yıl üçüncü kez uygulanmış olacak.

SIRALAMA BARAJLARI AYNI

ÖTE yandan bazı programları tercih etmek için uygulanan sıralama barajı koşulu bu yıl da devam edecek. Hukuk için 125 bin, mühendislik 300 bin, mimarlık 250 bin, tıp 50 bin, öğretmenlik 300 bin, eczacılık 100 bin, diş hekimliği için ise 80 bin başarı sırası şartı bulunuyor.

SÜRE VE SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

2024 YKS'deki soru sayısı ve sürelerinde de herhangi bir değişiklik olmayacak. Geçen yıllarda olduğu gibi TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru

CEYDA KARAASLAN