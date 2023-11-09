Terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettiği belirlenen 4 zanlı yakalandı

Sınavda değişiklik yok: YKS'ye yapay zeka dokunacak
Sınavda değişiklik yok: YKS'ye yapay zeka dokunacak
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' çıkışına tepki
'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı
'Narkogüç' operasyonu: Örgüt lideri ve 210 şüpheli yakalandı
'Kentsel dönüşüm' Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararı
'Kentsel dönüşüm' Resmi Gazete'de: '90 gün' ve 'kolluk kuvvetiyle tahliye' kararı
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 arası 9 bin 119 personel ihraç edildi
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 arası 9 bin 119 personel ihraç edildi
'Yargıtay'ın kararı Meclis'e ve Anayasa Mahkemesine karşı bir darbe girişimidir!'
'Yargıtay'ın kararı Meclis'e ve Anayasa Mahkemesine karşı bir darbe girişimidir!'
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı
Bakan Tekin'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB'nin raporuna tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'AB'nin raporuna tepki
TBB yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusunda bulunacak
TBB yargıtay üyeleri için 'görevden el çektirme' başvurusunda bulunacak
AK Parti'den 'Yargıtay' kararı değerlendirmesi: Yazık, çok yazık!
AK Parti'den 'Yargıtay' kararı değerlendirmesi: Yazık, çok yazık!
KARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecek
KARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecek
TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları sonuçlandı
Yargıtay'dan bir ilk! Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
Yargıtay'dan bir ilk! Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
Ankara'da özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkı geri geldi
Ankara'da özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkı geri geldi
Anayasa Mahkemesi'nden 'Dezenformasyon Yasası' kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 'Dezenformasyon Yasası' kararı
'Efsane kasım' indirimlerinde sahte link uyarısı
'Efsane kasım' indirimlerinde sahte link uyarısı
Sıfır araç bollaştı, 'yaşlı' ikinci el araçların satışı yarı yarıya geriledi
Sıfır araç bollaştı, 'yaşlı' ikinci el araçların satışı yarı yarıya geriledi
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon kez arandı
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon kez arandı
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor
Türkiye'de 4,6 milyon düzenli göçmen yaşıyor
Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı
Dolar, rekorunu 28,52 TL'ye taşıdı
Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Bakan Tunç açıkladı: Depremle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançerleme' yanıtı
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançerleme' yanıtı
Ekimde en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
Ekimde en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları
'750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak' iddiası yalanlandı
'750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak' iddiası yalanlandı
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi açıklaması
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Terör

Terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettiği belirlenen 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK üyelerine yardımcı olduğu belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 09:25, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 09:43
Yazdır
Terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettiği belirlenen 4 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarında, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG sorumlularıyla irtibatlı olan, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma, saklanmalarına yardımcı olan, Avrupa'daki PKK/KCK'lı şüphelilerle irtibatlı olan, örgüt mensuplarına para aktarımı ile yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçiş yapacak örgüt mensuplarına yardımcı olan şüphelilerin kentte olduğunu belirledi.

Adres ve kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber