Terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettiği belirlenen 4 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarında, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG sorumlularıyla irtibatlı olan, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma, saklanmalarına yardımcı olan, Avrupa'daki PKK/KCK'lı şüphelilerle irtibatlı olan, örgüt mensuplarına para aktarımı ile yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçiş yapacak örgüt mensuplarına yardımcı olan şüphelilerin kentte olduğunu belirledi.

Adres ve kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.