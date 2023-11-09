İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 10:20, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 10:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında istihbari bilgi bulunan 15 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin, 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.