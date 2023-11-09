Bursa'da su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 10:26, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 10:28
Muharrem Yardımcı (45) idaresindeki 26 YC 414 plakalı otomobil, Çiçekli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yardımcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yardımcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.