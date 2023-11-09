Dolar günü 28,50 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 28,50 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 17:58, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 17:59
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,5070
|28,5080
|28,4990
|28,5000
|Avro
|30,4560
|30,4570
|30,5160
|30,5170
|Sterlin
|35,000
|35,1170
|34,9570
|35,0740
|İsviçre Frangı
|31,6590
|31,8180
|31,7350
|31,7940
|ANKARA
|ABD Doları
|28,4770
|28,5570
|28,4690
|28,5490
|Avro
|30,4160
|30,4960
|30,4760
|30,5560
|Sterlin
|34,9400
|35,1500
|34,8970
|35,1070