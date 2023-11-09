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AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı

AK Parti'de yerel seçimler için adaylık başvurusu süreci başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, aday müracaatlarının dijital ortamda alınmaya başlandığını açıkladı. Bu kez başvuru aidatı almayacaklarını söyleyen Yavuz, "Büyükşehir belediye başkanlığı için 50 bin TL, il belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazze'li kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 13:01, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 14:18
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Yerel seçimler yaklaşıyor. AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, belediye başkanlığı için adaylık başvurularının bugünden itibaren alınmaya başlandığını açıkladı.

Ön başvurunun dijital ortamda alınacağını söyleyen Yavuz, sonrasında aday formunun sıcak imzalı şekilde partiye teslim edilmesi gerektiğini anlattı.

AİDAT YOK, GAZZE'YE BAĞIŞ VAR

Yavuz, AK Parti'nin bu seçimde adaylık aidatı almacağını, bunun yerine Gazze'ye bağış toplanacağını söyledi.

"Büyükşehir belediye başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak." diyen Yavuz, "Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak." şeklinde konuştu.

MECVUT VEKİLLER BAŞVURU YAPAMACAK

Yavuz, AK Parti'nin mevcut milletvekillerinin, kendilerine görev verilmediği sürece aday adaylığı için başvuruda bulunamayacağını açıkladı.

Yavuz, "Mevcut milletvekillerimiz kendileri öyle bir görev takdim edilmediği sürece kendilerinden aday müracaatı almayacağız." diye konuştu.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 17 KASIM

AK Parti'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları 17 Kasım'a kadar devam edecek.

Meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği başvuruları da bugün başlarken, bu süreç de 3 Aralık'a kadar sürecek.

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