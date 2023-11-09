Kazaya müdahale ederken şehit olan bekçiye veda edildi

Çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara, Demetevler Lalegül kavşağındaki trafik kazasına müdahalesi sırasında başka bir aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şehidin ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net