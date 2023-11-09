'Türkiye olarak Filistin için elimizi taşın altına koymaya yönelik her çabayı gösteriyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün Filistin topraklarında yapılan işgal ve katliamlar karşısında, Türkiye olarak elimizi taşın altına koymaya yönelik her çabayı gösteriyoruz. İnsani yardımlardan diplomasiye ve garantörlük tekliflerimize kadar, bu yöndeki çabalar, bizim için bir ahlak, inanç ve şeref meselesidir." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Kars'a gelen Bakan Yumaklı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ı makamında ziyaret edip, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, ziyaret sonrası katıldığı Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kafkas Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, yeni akademik yılın üniversite için hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci yüzyıla adım atıldığını hatırlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Konjonktürel koşullara hapsolmuş, günü kurtarmaya yönelik bir siyasetin yerini, artık 2053, 2071 vizyonlarıyla strateji geliştiren bir siyasi akıl almıştır. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmek, milletimiz için artık bir görev ve sorumluluk haline gelmiştir. Milletimiz, bir kere daha inşallah tarihi misyonuna kavuşabilecektir. Hiç şüphe yok ki necip milletimiz bu inanca, ruha ve kabiliyete sahiptir. Cumhurbaşkanı'mızın, 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' mottolarıyla, dünyaya bir bakıma Türkiye Yüzyılı'nın mesajını vermiştir. Sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin normalleştirildiği, insanların acımasızca katledilmesine, öldürülmesine seyirci kalınan bir dünya yerine, umutların ve güzelliklerin dünyasını inşa etmek, milletimiz için şüphesiz kutlu bir görevdir."

Yumaklı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek, "Katliamın yaşandığı Filistin konusu bizim için bir şeref meselesidir. Biz de bundan 100 yıl önce benzer bir tablo ile karşı karşıyaydık. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürür. Kadim değerimizden güç alıyoruz. Bugün Filistin topraklarında yapılan işgal ve katliamlar karşısında, Türkiye olarak elimizi taşın altına koymaya yönelik her çabayı gösteriyoruz. İnsani yardımlardan diplomasiye ve garantörlük tekliflerimize kadar, bu yöndeki çabalar, bizim için bir ahlak, inanç ve şeref meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yapılan bu katliamlara ve emperyalist emellere karşı Filistin davasının bir tarafı olduğunu söyleyerek Türkiye'nin duruşunu açıkça ortaya koymuştur." diye konuştu.

- "Her alanda büyük düşünmeye ve çok ama çok çalışmaya mecburuz"

Türklerin tarih boyunca mazlumların yanında, herkesin dinine, inancına ve değerlerine saygı gösteren bir millet olduğunu anlatan Yumaklı, kadim değerlerden güç almaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Yumaklı, "İnsanlık değerlerinin hiçe sayıldığı bir dünyaya karşı, Türkiye Yüzyılı'yla yeniden tarihi ve küresel bir iklim oluşturacağımıza inanıyorum. Bunun için eğitimden ekonomiye, bilimden teknolojiye, demokrasiden diplomasiye, dünyanın en ileri ülkeleri arasında yer almak zorundayız. Sefer bizden, zafer Allah'tan diyerek çıktığımız bu yolda, her alanda büyük düşünmeye ve çok ama çok çalışmaya mecburuz. Doğrunun, hakikatin ve evrensel değerlerin hakim olduğu böyle bir dünya için bütün alanlarda güçlü ve öncü bir konuma ulaşmamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı tam da böyle bir hassasiyetin ve anlayışın ifadesidir." ifadelerini kullandı.

Bütün atılımların lokomotifinin bilim ve eğitim olduğuna işaret eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bilimle ve eğitimle desteklenmemiş diğer atılımların kadük kalacağını çok iyi biliyoruz. Bilimde ve eğitimde gereken ilerlemeleri kaydetmeden, diğer alanlarda bağımsız ve güçlü bir konuma gelmenin imkan ve ihtimali yoktur. Bunun için bilim ve eğitim vizyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nın mottoları arasında yer almış, bilimin ve eğitimin yüzyılı olarak kamuoyuna ilan edilmiştir. Tabii bu vizyonun adımları, geçtiğimiz 21 yıl boyunca güçlü ve hızlı bir şekilde atılmıştır. Bugün üniversite sayımız toplamda 76'dan 208'e çıkarılmış, 81 ilimizin tamamı kendi üniversitesine kavuşmuştur. Bilimin ve teknolojinin ülkeler için stratejik bir güç haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Yapacağımız işlerle bu çağı niteliğin niceliğe, değerlerin güç ve çıkarlara egemen olduğu bir çağ haline getirmek zorundayız. Bilimde ve eğitimde yeni atılımlar yapmanın, hepimizi bir araya getiren, bizi aynı istikamette buluşturan ortak meselemiz olduğundan hiç şüphem yok."

- "Yaşadığımız döneme öncülük edecek çalışmalar ortaya koymak gerekiyor"

Tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında çok sayıda kamu, özel sektör ve üniversite ile işbirliği içerisinde çalışmalarının olduğunu bildiren Yumaklı, bu kapsamda üniversitelerin, özel sektörün, TÜBİTAK'ın ve STK'lerin AR-GE projelerini desteklediklerini anlattı.

Üniversitelerin, entelektüel ve kültürel dünyaya yaptığı katkılarla istikbale yön veren kurumlar olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, üniversitelerimize büyük görev ve sorumlulukların düştüğünü söylemek gerekiyor. Bunun için çağımızın bir zorunluluğu olan hızlı değişime ayak uydurmakla kalmayıp, aynı zamanda yaşadığımız döneme öncülük edecek çalışmalar ortaya koymak gerekiyor. Geçmişten devraldığımız miras ve bugün sahip olduğumuz kurumsal kapasite, bizim bunu başarmaya muktedir olduğumuzu gösteriyor. Yeni bir dünyanın inşasında, bilimle irfanı, bilgiyle hikmeti, akılla fazileti buluşturacak bir vizyona özellikle ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim."

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Bakan Yumaklı'ya plaket verdi ve Kafkas halısı hediye etti.