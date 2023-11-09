Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere vardığı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.