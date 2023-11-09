2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM internet sitesinden 2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:
DUYURU
(09 Kasım 2023)
2023-ALES/3: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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