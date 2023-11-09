Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu kent merkezindeki adresinde yakalanan FETÖ hükümlüsünün, örgütün sözde dershane, okul ve yurt sorumlusu olarak görev yaptığı ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.