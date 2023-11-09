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Kimsenin nereden döneceğini bilemediği akıllı kavşak

Kastamonu'nun Küre ilçesi merkezi girişinde yapılan akıllı kavşak vatandaşların tepkisine yol açtı. Kavşak içerisinin dar olması sebebiyle büyük araçlar dönüş yapamazken, yetersiz yönlendirme sebebiyle hangi aracın nereden dönüş yapacağı da sürücülerin kafasını karıştırıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 15:37, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 15:54
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde, ilçe merkezi girişinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan akıllı kavşağı kullanan vatandaşlar, yetersiz yönlendirme sebebiyle yollarını kaybederken, kavşak içerisinin dar olması sebebiyle büyük araçlar dönüş yapmakta güçlük çekiyor. Sürücülerin gidecekleri yönü bulmakta güçlük çektiğini ifade ettikleri kavşak havadan görüntülendi. Görüntülerde kavşakta çok fazla bağlantı yolu olduğu görülüyor. Sürücüler kış mevsiminde kavşağın kendileri için büyük problemler doğuracağını düşündüklerini söyledi.

"Kavşaktan memnun değiliz, büyük araçlar dönüş yapamıyor, kimin nereye döneceği belli değil"

Küre ilçesinde servis şoförlüğü yaptığını söyleyen Kerem Başesgioğlu, "Küre'ye yapılan yol güzel hizmet ama bu akıllı dedikleri kavşaktan ülkemizin hiçbir yerinde yok. Bunun yanı sıra, yol ayrımında yolun daralması sebebiyle giriş ve çıkışların sıkıntılı olması, bölgemizin sisli ve kar yağışı fazla olan yer olmasından dolayı biz bu yoldan memnun değiliz. Küre, maden şehri olarak bilinen bir bölge. Bu yüzdem maden kamyonlarının çok fazla çalıştığı bir yer. Bizler, bu yolun bu kadar sıkıntılı olacağını inanın ummuyorduk. Bu yolun her zamankisi gibi geniş ve kullanışlı olarak yapılmasını talep ediyoruz. Ama şimdiye kadar yapılan herhangi bir işlem yok. Küre'de kış mevsimi geldi. Bölgemizde çok fazla sis oluyor. Görüş açısı tamamen yolda kaybolacak. Biz, nakliyeciler olarak sisli, karlı havalarda o kavşak içlerinden nasıl dönüş yapabileceğiz. Bunu anlamış değilim. Bu akıllı kavşağı neye hangi akla göre yaptılar, kullanışlı bir yol değil. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir akıllı kavşak bulunmuyor. Devasa büyük bir kavşak, böyle bir kavşak daha yok ülkemizde. Kafada karıştırıyor. Küre'ye gelecek yabancı birisi, kavşakta tali yola giden yerler var. Köylere giden yollar var. Bu yüzden insanlar nereye gideceğini şaşırıyor, yolunu kaybediyor. Çünkü bir tabela yok, kimin nereye döneceğini gösteren bir tabela bulunmuyor. Küçücük bir tabela var, o tabela da görünmüyor, sisli ya da yağışla havalarda hiç görülmüyor bile. Birde kavşak içerisinde kimin nereden döneceği de belli değil" dedi.

"Bu kavşağın projesini çizen mühendis, okulu sanırsam dışarıdan bitirdi"

Küre kavşağını devamlı kullandıklarını söyleyen Küre Emekliler Derneği Başkanı Şerafettin Çetin ise, "Biz, bu yolu devamlı kullanırız. Son aylarda buraya bir kavşak yapıldı. Sisli ya da yağışlı havalarda bu kavşak çok fazla karışıklığa neden oluyor. Göremediğimiz için yanlış yollara gidiyoruz. Küre yoluna giriyoruz diye İnebolu yoluna gidiyoruz. Bu kavşağın projesini çizen arkadaş ya da mühendis, okulu sanırsam dışarıdan bitirdi. Ne olduğunu anlamadık, daha güzel bir kavşak ya da yol yapılabilirdi. Ben çok fazla yer gezdim ama bu şeklide bir kavşak daha şimdiye kadar görmedim" diye konuştu.

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