İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın paylaştığı "Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyor, kameralar önünde yaralı rolü yapıyorlar" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

"İddiaya konu görüntülerin, Lübnanlı yönetmen Mahmut Remzi'nin Filistin'de yaşananlarla ilgili hazırladığı 'Gerçeklik' adlı spot filmden alındığı tespit edilmiştir" denildi.

Öte yandan Birleşik Krallık medyasının servis ettiği ve tüm dünyada geniş yankı bulan, "Filistin yanlısı protestocular, 78 yaşındaki İngiliz ordu gazisi Jim Henderson'a saldırdı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı açıklandı.