Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'in restorantta yediği döneri beğenmeyip hesap ödemediği iddia edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medyadaki tepkilerin ardından hakkında soruşturma başlatılan Meral, olayın kumpastan ibaret olduğunu öne sürdü.

Olay sonrası açıklama yapan Meral, "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim." dedi.

"BU SEFER BİRAZ SERT OLMUŞ"

Yemek yemek için gittiği gün cüzdanının yanında olmadığını ifade eden Meral, "Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş. Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine 'Etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş.' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da 'Kaymakam Bey, canınız sağ olsun.' dedi." diye konuştu.

Meral, şöyle devam etti:

"'Onlardan hesabı alma.' dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. 'Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım.' dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler."

"ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"

Mekan sahibi Ferhat Kodat ise Kaymakam Meral'in olayın ardından kendisinden özür dilediğini ifade etti.

"Eşim ve 35-40 müşterimin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum." diyen işletme sahibi sözlerine şöyle devam etti:

"Geldiler yemeklerini yediler. Dükkanda 35-40 kişi varken 'Beğenmedim rezil bir yemek, hesap da ödemiyorum.' dedi. Ben de 'Beğenilmeyen yemeğin parasını almam.' dedim. Yanındakiler hesap ödemeye kalktı. 'Ödemeyeceksiniz.' dedi. Kaymakam Bey haberler medyaya düştükten sonra geldi özrünü diledi. Ben de 'Eşim ve 35-40 kişinin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum.' dedim. 'Hakkını helal et.' dedi. Hakkımı helal ettim. İki gündür yüksek dozlu sakinleştirici alıyorum. Ömrüm boyunca böyle bir şey yaşamadım. Bir insanın onuruyla böyle oynanmaz."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.