İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 17:54, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 18:52
İTO'nun kasım ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 6,5 liradan satılıyordu.