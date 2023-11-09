Şanlıurfa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 18:25, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 18:48
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan M.A. ile H.G'nin kentte saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.