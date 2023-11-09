Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da yakalanmasının ardından serbest bırakılan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin 29 Ekim'de Göktürk'te 2 kişinin alıkonularak darp edilmesi, 3 Kasım'da Beşiktaş'ta kalaşnikof marka uzun namlulu silahlarla bir araca yönelik kurşunlama eylemi ve 5 Kasım'da Avcılar'da eylem planlaması aşamasında olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aramalarda 1 adet Glock tabanca ve şarjöre basılı 14 adet fişek ele geçirildi.