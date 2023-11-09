Kırıkkale'de 'sahte avukat' hakkında soruşturma

Kırıkkale Barosu, herhangi bir baroya kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtıp, avukatlık bürosu açtığı, astığı tabelayı sonradan kaldırdığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenilen T.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.