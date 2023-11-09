Depremin 276. gününde aynı enkazdan ikinci ceset çıktı
Hatay'da deprem esnasında yıkılan apartmanın temelinden bir gün arayla ikinci ceset çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 19:44, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 20:05
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için geçtiğimiz gün çalışma başlatılmıştı.
Çalışmalar esnasında enkazdan yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset çıkmıştı. Aynı apartmanda temel kaldırma çalışmaları esnasında yürütülen çalışmalarda ikinci bir ceset daha çıktı.
Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.