Haklarında yakalama kararı bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan M.E. ve H.İ.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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