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Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yardım taşıyan geminin İzmir'den saat 23.00'te hareket edeceğini açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Kasım 2023 21:56, Son Güncelleme : 09 Kasım 2023 22:02
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Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor

Türkiye'den Gazze'ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak geminin, bu akşam İzmir'den yola çıkması planlanıyor.

İzmir Alsancak Limanı'na dün gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yükleniyor.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, saat 23.00'te hareket edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilecek yardım gemisiyle ilgili bilgi paylaştı.

Koca, "Yardım gemisi İzmir'den 23.00'te hareket edecek. Mısır'a ulaşan ilk yük gemisi olacak 8 sahra hastanesi bulunuyor içinde" dedi.

Bakan Koca, Gazze'de tedavisi yarım kalan kanser hastası çocukların Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Mısır, İsrail ve Türkiye olarak bir koordinasyon merkezi kuruldu" şeklinde konuştu.

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