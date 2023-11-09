Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor

Bakan Koca, Gazze'de tedavisi yarım kalan kanser hastası çocukların Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Mısır, İsrail ve Türkiye olarak bir koordinasyon merkezi kuruldu" şeklinde konuştu.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, saat 23.00'te hareket edecek.

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