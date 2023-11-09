İsveç'te PKK/YPG yandaşlarından 'Atatürk' film afişleri üzerinden provokasyon

Terör örgütü yandaşları, Atatürk'e hakaret afişlerini asarken görüntü kaydı yaparak ve terör propagandası unsurlarını da ekleyerek sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Terör örgütünün Atatürk'e hakaret afişlerinin çevredeki Türkler tarafından fark edilerek kaldırıldığı öğrenildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesini anlatan, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "Atatürk" filmi 10 Kasım'da Stockholm ve İsveç'in birçok şehrinde vizyona girecek. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmde, Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriliyor.