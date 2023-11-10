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İş adamı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Kocaeli'de iş insanı Nurhan Ör'ü öldürdüğü öğrenilen arkadaşının, cesedi yok etmek için de 5 kişiyle anlaştığı iddia edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, cesedin asitle eritilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Nurhan Ör'ün tanınan bir iş adamı olduğunu söyleyen komşusu, "Duruma şok olduk. Onlar kimseyle dalaşmaz, kavga etmezlerdi. Sağlam, köklü bir aileydiler" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 16:22, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 16:41
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İş adamı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Kocaeli'de yaşayan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım tarihinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de kanlı ve terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ör'ün arkadaşı olan şüphelilerden biri, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti ancak Ör'ün cansız bedeni bulunamadı.

Şüphelinin, Ör'ü öldürdüğünü ve cesedini yok etmek için de 5 kişiyle anlaştığını söylediği ifade edildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, polis Ör'ün cansız bedenini arıyor. Cesedin asitle eritilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Körfez'de yüz yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Han Halı'nın sahibi Ör'ün, kardeşleriyle birlike uzun yıllardır ticaret ile uğraştığı öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Nurhan Ör'ün firmasının, tarihi Hereke halısı üretimi yaptığı, bu sebeple çok sayıda siyasi ve ünlü ismi ağırladığı bildirildi.

"Şok olduk"

Nurhan Ör'ün komşusu muhtar Halil Vardar, "Bizim komşumuzdur, elimizde büyüdüler. Nurhan Ör'ün babası ile benim babam dosttu, ailelerimiz de öyle. Nurhan çok düzgün bir çocuktu. Ailesi de sevilen biriydi. Kimseye borçları yok, alacakları olmazdı. Türkiye'nin sayılı esnaflarındandır. Han Halı denilince Kocaeli bölgesinde bir tanedir. Duruma şok olduk. Onlar kimseyle dalaşmaz, kavga etmezler. Sağlam, köklü bir aileydiler. Hereke halıları yapmaları sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti idaresinin yüzde 95'i iş yerlerine geldi" dedi.

"Nurhan öyle biriydi ki ufak tefek alacaklarını bile istemezdi"

Ör ailesinin daha önce bir kavgaya bile dahil olmadığını ifade eden Vardar, "Daha önce böyle bir olaya şahit olmadım. Kavga ettiklerini bile duymadım. İlk duyduğumda çok şaşırdım. Nurhan öyle biriydi ki ufak tefek alacaklarını bile istemezdi. Sekreterini çağırır 'Şu kişinin borcunu silin' derdi. Çok yardımseverdi. Nurhan'ı öldüren en yakın arkadaşıymış. Duyduğuma göre Nurhan, o arkadaşına Kirazlıyalı'da kendi evini oturması için açmış. Nurhan'ın ona ne alacağı vardır, ne borcu vardır. Şaşkınız, ne olduğunu bilemiyoruz. Olay günü Nurhan'ın onun arabasıyla gittiğini duyduk. Gebze'de öldürülmüş, Kartepe'ye götürülmüş diye duyduk. Nurhan 3 kardeşlerdi, 2 tane de çocuğu var" şeklinde konuştu.

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