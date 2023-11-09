Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli

Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 2023 yılı Kasım ayı KPDK toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıya, yetkili Konfederasyon Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK ve yetkili sendikalar katıldı. Kamu görevlilerinin sorun ve taleplerini dile getiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN işgalci İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma da değinerek boykotun devam etmesini ve genişlemesi gerektiğini belirtti.



Yalçın konuşmasında "AK Partili belediyelerde İsrail menşeili ürünleri boykot etmesi son derece önemli bir adım. TBMM'nin İsrail'in ürünlerini boykot etmesi sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde yer aldı. Masum sivillere, çocuklara, hastanelere bomba yağdıran İsrail'in ürünlerini hem millet hem de devlet olarak boykot ediyoruz. Bu boykotun kapsamı genişlemeli ve bu konuda birbirimizle yarışmalıyız. En önemli boykot ise "emperyalist ve kapitalist sömürücülere" karşı gencinden yaşlısına bütün bireylerin ceplerinde yer alan maaş-kredi kartlarının ödeme sisteminin "MasterCard-Visa" yerine yerli "Troy Kart" ile değiştirilmesi olduğu açıktır. Öncelik kamuda başlamalı ve bütün kamu görevlilerimizin maaş kartlarını değiştirerek ödeme sisteminin "Troy Kart" olarak kullanılmaya davet ediyorum." sözlerine yer vererek önemli açıklamalarda bulundu.