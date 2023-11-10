10 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi tören ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Anma Programı'na katılacak.

(Ankara/08.45/11.00)

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki resmi tören ile CHP Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığınca Anıtkabir Tandoğan Kapısı'nda düzenlenecek Ata'ya Saygı Zinciri etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/09.05/18.30)

- Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada tören yapılacak.

(İstanbul/09.05)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek ve Anayasa Mahkemesi önünden başlayacak Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.05)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/Ankara/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının ilk maçında Adanaspor ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

(Adana/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasının ilk maçı, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında yapılacak.

(İstanbul/19.00)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası, PTT-Sarıyer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasına Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Sakarya/16.00)