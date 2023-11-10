Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın üst tura yükselme şansı kalmadı.
D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer mücadelede ise Belçika temsilcisi Club Brugge, İsviçre'nin Lugano takımına 2-0 üstünlük kurdu.
Bu sonuçlarla Club Brugge, puanını 10 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Bodo/Glimt puanını 7'ye yükseltirken, Beşiktaş 1, Lugano ise 4 puanda kaldı.
Siyah-beyazlı ekibin grup aşamasının tamamlanmasına 2 maç kala Bodo/Glimt'i yakalama şansı kalmadı. Beşiktaş, son 2 haftada oynayacağı müsabakaları kazansa dahi Norveç ekibi, ikili averajda üstün durumda bulunuyor.
Bodo/Glimt, Beşiktaş'ı sahasında 3-1, deplasmanda da 2-1 mağlup etti. D Grubu'nda Lugano'nun ise ilk 2 içinde yer alarak üst tura çıkma şansı devam ediyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda 4. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.Club Brugge
|4
|3
|1
|-
|7
|2
|10
|2.Bodo/Glimt
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|7
|3.Lugano
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|4
|4.Beşiktaş
|4
|-
|1
|3
|5
|9
|1