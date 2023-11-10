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Abdullah Gül'den Yargıtay'a tepki! AYM üyelerini hedef almaları çok yanlı oldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi; Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uymayacağını açıklayıp, ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu yapmıştı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yargıtay kararına teki gösterdi.

Haber Giriş : 10 Kasım 2023 07:40, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 07:36
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Abdullah Gül'den Yargıtay'a tepki! AYM üyelerini hedef almaları çok yanlı oldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi; Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki 'hak ihlali' kararına, Anayasa'nın 153. maddesinde yer alan "Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar" şeklindeki emredici hükme rağmen uymadı. Bununla da yetinmeyen Yargıtay 3. Ceza, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. T24'ten Murat Sabuncu'ya açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yargıtay kararına sert çıktı.

Özgürlükçü karar alan üyeler...

"Anayasa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış olmuştur" diye Gül, "Yüksek yargı organlarının yetki ve sorumlulukları Anayasamızda sarih bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen Yargıtay'ın dün aldığı kararın izahı mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

İşte Abdullah Gül'ün o açıklaması...

"Yüksek yargı organlarının yetki ve sorumlulukları Anayasamızda sarih bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen Yargıtay'ın dün aldığı kararın izahı mümkün değildir.

Vaktiyle Anayasa Mahkemesi'nin özgürlük karşıtı vesayetçi kararlarını tenkit ve reddetmiş ama Anayasa'ya uyarak gereğini yerine getirmiştik. Anayasa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış olmuştur.

Hukuk sistemi ve adalete olan güvenin kaybolmaması hayati derecede önemlidir. Ayrıca ekonomi ve dış politika uygulamalarında Türkiye'nin itibarını zedeleyecek ve hükümeti zor duruma sokacak bu hukuk kaosunun hızlı bir şekilde, olgun bir demokrasi anlayışı ve anayasal çerçevede çözümü bir zarurettir."

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