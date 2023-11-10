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Yeni Şafak'tan yargı krizi yorumu: AYM vesayetine tepki!

Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre: Gezi kalkışması davasında 18 yıla mahkum olduktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliyesini isteyerek yetkisini aşan ve yargıyı krize sokan Anayasa Mahkemesi'ne büyük tepki var

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 07:38, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 07:41
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Yeni Şafak'tan yargı krizi yorumu: AYM vesayetine tepki!

Yeni Şafak Gazetesinin haberinin detayı şu şekilde:

Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay arasında gerilime neden oldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı veren üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkan krizin çözümü belirsizliğini koruyor. Siyasiler krize sebep olduğunu söyledikleri Anayasa Mahkemesi'ne tepkili.

'ODUNCU KANTARI' BENZETMESİ

Kararı yargının zirvesini karşı karşıya getiren Anayasa Mahkemesi'ne tepki yağdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Dengeyi, adaleti ve en önemlisi tarafsızlığı sembolize eden adalet terazisi ile oduncu kantarını birbirine karıştıranların, bize anayasa hukuku, ceza hukuku öğretmeye cüret etmeleri ilginç" paylaşımında bulundu.

SINIRLARINI TAŞMA

AK Parti MKYK üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da AYM'ye yasal sınırlarını hatırlattı. Çam, paylaşımında "Denetlenememe ayrıcalığını doğru şekilde kullanmayan, yetkisini aşan, Anayasa'yı uygulanamaz hale getiren, ülkemizde kaotik bir durumu oluşturabilecek çıkışları yapan Anayasa Mahkemesi'nin şartları bu kadar zorlamaması gerekirdi. Nasıl ki yasama erki kendi sınırları içinde görev yapıyorsa, nasıl ki yürütme erki her ne olursa olsun yargının amir hükümlerine uyuyorsa, AYM de kendi sınırlarının dışına çıkmamayı bilmesi ve saygılı olması gerekiyor" paylaşımında bulundu.

HİYERARŞİK VESAYET PEŞİNDE

AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da "AYM verdiği kararlarla uzunca bir süredir bireysel başvuru hakkını Anayasa ve yasalara aykırı biçimde yorumluyor. Yetkisi olmamasına rağmen hak ihlali başlığı altında kendini mahkemelerin, yüksek yargının yerine koyuyor. Hatta ve hatta Yargıtay ve Danıştay üzerinde hiyerarşik bir vesayet kurmaya çalışıyor. Bu hukuki tartışmanın nasıl şekilleneceğini elbette

göreceğiz" dedi.

AYNI SÜREÇ TEKRAR

AYM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 'tahliye edilsin' derken, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM'nin yetkisini aştığını belirterek hak ihlali kararına uymadı ve Atalay'ı tahliye etmedi. Ayrıca Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için dosyayı TBMM'ye gönderdi. Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin hak ihlali kararı uygulanmadığı için tekrardan AYM'ye bireysel başvuruda bulunacak. AYM Genel Kurulu, başvuruyu gündemine alıp yeni bir karar verecek. Yüksek Mahkeme'nin yeniden hak ihlali kararı vermesi durumunda, ihlalin giderilmesi istenecek. Böyle bir karar çıkması durumunda ise dosya yeniden Yargıtay'a gelecek. Yüksek mahkemeler arasında yaşanan krizin burada çözülüp çözülmeyeceği net değil.

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