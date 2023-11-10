TROY'a geçiş boykotla hızlandı

İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehretmeye devam ediyoruz
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine hayatı zehretmeye devam ediyoruz
İsrail'e destek veren markalara bir boykot da Diyanet'ten
İsrail'e destek veren markalara bir boykot da Diyanet'ten
İyi Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı
İyi Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı
Dünya, en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı
Dünya, en sıcak 12 aylık dönemi yaşadı
Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı odasında ölü bulundu
Mesleki Eğitim Merkezi müdür yardımcısı odasında ölü bulundu
2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldı
2023-ALES/3 giriş belgeleri erişime açıldı
Troy kart yöneticilerine tepki: Neden suskunsunuz!
Troy kart yöneticilerine tepki: Neden suskunsunuz!
Doç. Dr. Emir Kaya: Yargıtay'ın tepkisi bir patlamadır
Doç. Dr. Emir Kaya: Yargıtay'ın tepkisi bir patlamadır
Asgari ücrette pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
Asgari ücrette pazarlık hangi rakamdan başlayacak?
AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı
AK Parti'de yerel seçimler için adaylık süreci başladı
Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?
Polat çiftini ele veren telefon: Sen beni nasıl arayabilirsin?
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
Erdoğan: Batı, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içinde
Erdoğan: Batı, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içinde
Yerli kart TROY'a talep hız kazandı
Yerli kart TROY'a talep hız kazandı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey'e karışmıyorum
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey'e karışmıyorum
Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Moody's'ten Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TROY'a geçiş boykotla hızlandı

Bankalar, İsrail'i boykot amacıyla Visa ve Mastercard'ını iptal ettiren vatandaşların milli ödeme yöntemi TROY'a geçiş talebine yetişemiyor. Belediyeler ile kamu kurumları da TROY'a geçme kararı aldı. Tüm dünyada geçerli olan TROY, 41 milyondan fazla alışveriş noktasında kullanılabiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 08:10, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 07:54
Yazdır
TROY'a geçiş boykotla hızlandı

İsrail'e yönelik başlatılan boykot kampanyalarına finans sistemleri de eklenirken, Visa ve Mastercard'ını iptal ettiren vatandaşların, Türkiye'nin milli ödeme yöntemi TROY'a geçişleri hız kazandı. Bankalar ve çağrı merkezleri artan yoğunluk sebebiyle işlemleri yetiştiremez oldu. Müşteriler, sesli yanıt sisteminden dijital uygulamalara yönlendiriliyor. Hatta TROY'a katılmak isteyen bazı tüketiciler, bankaların "kart kalmadığı" cevabıyla karşılaşabiliyor.

İsrail menşeli ürünlerin yanında Batılı ülkelerin en büyük para kaynaklarından biri olan ödeme sistemlerine yönelik boykot kampanyasına vatandaşlarla birlikte belediyeler ve kamu kurumları da katıldı. Çorum'da 2 bin belediye çalışanı Visa ve Mastercard özellikli kartlarını yerli ödeme sistemi TROY ile değiştirecek. Battalgazi Belediyesi de İsrail'i boykot etmek amacıyla TROY'u seçti.

DİYANET DE GEÇECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da maaş ödemelerini yapan faizsiz finans kurumlarıyla TROY karta geçiş konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi. 2 haftalık süreç sonucunda TROY'a katılımların tamamlanacağı bilgisi ilgili kurumlar tarafından verildi. Alınan kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 137 bin 563 personelinin maaş kartı TROY olacak. Vatandaşlar kamu bankalarının bu hareketliliğe öncülük etmesini; TROY karta erişimi kolaylaştırmasını ve teşvik etmesini istiyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalara "yerli kartın kullanımında zorluk çıkarmayın" çağrısında bulundu.

HİÇBİR ZORLUK ÇIKARAMAZLAR

Boykotun sadece yiyecek ve içecek gibi ürünlerle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Şahin, son 15 gündür bankacılıktaki yerli ödeme sistemine de yoğun bir talep olduğunu, kendilerine bu yönde çeşitli şikayetler geldiğini aktardı. Banka kartı ya da kredi kartında vatandaşların TROY talebine cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Biz bir bankadan kredi kartı ya da banka kartı kullanıyorsak 'şu yöntemle ödeme istiyorum' dediğimizde bunu vermek zorunda. Hiçbir zorluk çıkaramazlar, gerekli şikayetler yapılabilir" diye konuştu.

YERLİ KARTLA TÜM DÜNYADA İŞLEM MÜMKÜN

Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY, 2016 yılında hizmete sunuldu. TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart var. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor. Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. Yurt dışında ise TROY ile uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu her yerde işlem gerçekleştirilebiliyor. TROY; 185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyondan fazla ATM'de geçerli küresel ödeme kuruluşu Discover ile yaptığı iş birliği sayesinde tüm dünyada geçerli hale geldi. TROY logolu kartlarla yapılan alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre 14 kat artarak 48 milyar liraya yükseldi. TROY'un kullanımı, haziran ayına göre 3'e katlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber