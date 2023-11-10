TROY'a geçiş boykotla hızlandı

İsrail'e yönelik başlatılan boykot kampanyalarına finans sistemleri de eklenirken, Visa ve Mastercard'ını iptal ettiren vatandaşların, Türkiye'nin milli ödeme yöntemi TROY'a geçişleri hız kazandı. Bankalar ve çağrı merkezleri artan yoğunluk sebebiyle işlemleri yetiştiremez oldu. Müşteriler, sesli yanıt sisteminden dijital uygulamalara yönlendiriliyor. Hatta TROY'a katılmak isteyen bazı tüketiciler, bankaların "kart kalmadığı" cevabıyla karşılaşabiliyor.

İsrail menşeli ürünlerin yanında Batılı ülkelerin en büyük para kaynaklarından biri olan ödeme sistemlerine yönelik boykot kampanyasına vatandaşlarla birlikte belediyeler ve kamu kurumları da katıldı. Çorum'da 2 bin belediye çalışanı Visa ve Mastercard özellikli kartlarını yerli ödeme sistemi TROY ile değiştirecek. Battalgazi Belediyesi de İsrail'i boykot etmek amacıyla TROY'u seçti.

DİYANET DE GEÇECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da maaş ödemelerini yapan faizsiz finans kurumlarıyla TROY karta geçiş konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi. 2 haftalık süreç sonucunda TROY'a katılımların tamamlanacağı bilgisi ilgili kurumlar tarafından verildi. Alınan kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 137 bin 563 personelinin maaş kartı TROY olacak. Vatandaşlar kamu bankalarının bu hareketliliğe öncülük etmesini; TROY karta erişimi kolaylaştırmasını ve teşvik etmesini istiyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalara "yerli kartın kullanımında zorluk çıkarmayın" çağrısında bulundu.

HİÇBİR ZORLUK ÇIKARAMAZLAR

Boykotun sadece yiyecek ve içecek gibi ürünlerle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Şahin, son 15 gündür bankacılıktaki yerli ödeme sistemine de yoğun bir talep olduğunu, kendilerine bu yönde çeşitli şikayetler geldiğini aktardı. Banka kartı ya da kredi kartında vatandaşların TROY talebine cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Biz bir bankadan kredi kartı ya da banka kartı kullanıyorsak 'şu yöntemle ödeme istiyorum' dediğimizde bunu vermek zorunda. Hiçbir zorluk çıkaramazlar, gerekli şikayetler yapılabilir" diye konuştu.

YERLİ KARTLA TÜM DÜNYADA İŞLEM MÜMKÜN

Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY, 2016 yılında hizmete sunuldu. TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart var. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor. Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. Yurt dışında ise TROY ile uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu her yerde işlem gerçekleştirilebiliyor. TROY; 185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyondan fazla ATM'de geçerli küresel ödeme kuruluşu Discover ile yaptığı iş birliği sayesinde tüm dünyada geçerli hale geldi. TROY logolu kartlarla yapılan alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre 14 kat artarak 48 milyar liraya yükseldi. TROY'un kullanımı, haziran ayına göre 3'e katlandı.