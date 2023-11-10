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Yeni kriz kapıda: İYİ Parti'de iki isim daha topun ağzında

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın topun ucunda olduğu ileri sürüldü. Dikbayır'a Akşener'in hesaplarını inceletme, Poyraz'a ise kulis yapma suçlaması yöneltildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 07:55, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 07:56
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Yeni kriz kapıda: İYİ Parti'de iki isim daha topun ağzında

Seçimlerin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de yeni bir kriz daha patlak verdi. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın partiden gönderilebileceği ileri sürüldü.

Dikbayır'ın, Akşener'in banka hesaplarını incelettiği ve belediyelerle ticari ilişkilerde bulunduğu iddia edildi. İddiaları yalanlayan Dikbayır, hem partiye hem de savcılığa başvurarak soruşturma talebinde bulunacağını belirtti.

'KULİS YAPMA' SUÇLAMASI

Poyraz'ın ise Akşener ve özel kalemi hakkında parti içinde kulis yapmak ve İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun milletvekili olmasını sağlamakla suçlandığı kaydedildi.

Öte yandan, tartışmalar sonrası Sakarya İl Teşkilatının Dikbayır'a yakın olduğu gerekçesiyle genel merkez tarafından istifa ettirildiği öğrenildi.

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