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Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 09:10, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 09:34
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Devlet erkanı mozole önünde saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer alıyor. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özel, ilk defa Anıtkabir'i CHP lideri olarak ziyaret ediyor.

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