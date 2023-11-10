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Ankara'da saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu

Ankara'da saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 09:25, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 09:42
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde Ankara'da hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında anılıyor. Ankara sokaklarında saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte araçlarından inen vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Görevli polisler ise selam durdu.

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