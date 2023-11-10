Ankara'da saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında anılıyor. Ankara sokaklarında saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte araçlarından inen vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Görevli polisler ise selam durdu.

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