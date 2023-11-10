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Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27si kadın olmak üzere 11 bin 78'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 16:25, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 16:41
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 266 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27si kadın olmak üzere 11 bin 78 oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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