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AYM üyeleri hakkında soruşturma açılamaz!

Feti Yıldız, "15 üyeli mahkemede 10 üyenin onayıyla soruşturma açılıyor 9 üye hakkında soruşturma istendiği için bu sayı bulunamayacak" dedi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 09:49, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 09:50
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AYM üyeleri hakkında soruşturma açılamaz!

Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre:

YARGITAY'ın AYM'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği 'hak ihlali' kararını uygulamayarak üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması devlet krizi yarattı. Muhalefet karara sert tepki gösterirken, MHP'nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM'nin dokunulmazlıkla ilgili maddeyi doğru yorumlamadığını söyledi. Yıldız, bu görüşünün gerekçesini ve suç duyurusuyla ilgili değerlendirmesini şöyle açıkladı:

'SÜPER TEMYİZ YERİ DEĞİL.'

"Milletvekili, seçimden önce veya sonra bir suç sebebiyle, Meclis kararı olmadıkça tutuklanamaz, sorguya çekilemez ve yargılanmaz. Ancak, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar (suçlar) bu hükmün dışındadır. Anayasası'nın 83/2. maddesinde işaret edilen ve 14/2. maddesinde gösterilen 'yasama dokunulmazlığının istisnası' kapsamında kalan suçlar için dokunulmazlık bir muhakeme engeli oluşturmaz. Anayasa Mahkemesi süper temyiz mahkemesi değildir, görev tanımı çok açıktır."

'KIZGIN CÜMLELER KURULMASIN.'

"İki yargı kuruluşunun birbirlerine kızgın cümleler yazmaması gerekir. Yargıtay, Anayasa maddelerini görmezden gelenler için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun bir işlevi var mı? Yok. Soruşturma açılabilmesi için 15 üyeli AYM'de 10 hakimin imzası olması lazım. 9 hakim zaten karar lehinde oy kullanmış. Haklarında soruşturma açılması için oy verecek halleri yok. Yani, hiçbir şey olmayacak ama konu köpürtülüyor. Yani bunun düğümü yok ki çözülsün."

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