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Muhalefetten Ali Yerlikaya'ya destek

İçişleri Bakanlığı bütçesinde 22 yıl sonra bir ilk yaşandı. CHP, İYİ Parti ve TİP'li vekiller, "Kamuoyu ve siyasiler arkanızda" diyerek Ali Yerlikaya'ya destek oldu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 09:51, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 09:56
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Muhalefetten Ali Yerlikaya'ya destek

Sözcü yazarı Veli Toprak'ın haberine göre:

22 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez bir bakan muhalefetin tam desteğini alıyor. CHP, İYİ Parti ve TİP Milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve icraatlarından övgü ile bahsettiler. Çetelerle mücadele başta olmak üzere Bakan Yerlikaya ve ekibinin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını açıkladılar. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya açık çek verdi. Eski Bakan Süleyman Soylu ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

'RESİM ÇEKTİRENLER GİTTİ'

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, "Çeteleri çökertme konusundaki kararlılığınızı tebrik ediyorum. Ama bu çetelere kimin yol verdiğini tahmin etmek zor değil" diyerek eski Bakan Soylu'yu işaret etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Ne kadar hırsız, mafya, dolandırıcı varsa Soylu'yla resim çektirip piyasaya çıkıyordu. Siz iyi bir başlangıç yaptınız" değerlendirmesi yaptı. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, "Bakanın suç ve suçluyla mücadelesi takdir topluyor" dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, "Meclis ilk defa böyle sakin bir İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşüyor, bu da sizin devlet adamlığınızla ilgili" diyerek teşekkür etti.

NEZAKETLİ GÖRÜŞME.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti ve "Görev odaklı çalışmanızdan memnuniyet duyuyoruz" dedi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise "Mafya ve çetelerin üzerine gidildiğinde bütün kamuoyu ve siyasiler sizin arkanızda olacaktır" güvencesi verdi. Son olarak söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Son yılların en nezaketli İçişleri Bakanlığının bütçe komisyon görüşmesine tanık oluyoruz. Selefinizle aranızdaki niteliksel uçurumun kanıtı olan bu tutum nedeniyle teşekkür ederim. Kendisine sorduğumuz sorulara yanıt vermek yerine demagoji yapmayı seçmişti" dedi.

Benim yoğurt yiyişim böyle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bütçede icraatlarının İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaştırılması konusunda imalı bir açıklama yaptı. Ve "Suçla mücadelede benden önceki 9 bakanın ve benden sonra gelecek bakanların duruşları aynı olacak. Herkesin bir yoğurt yeme tarzı var, benimki de bu. Hiçbir zaman kasıtlı olarak bir insanı incitmedim. Burada 3 kişi bir araya gelmiş, benim hemşerime ayar vermeye çalışıyorsa, helal kazancına şekil yapmaya çalışıyorsa onun yakasına yapışmak boynumuzun borcudur" dedi.

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