Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin 500 liraya yükseldi

İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
900 bin öğretmen MEB'den 'beyaz önlük' talebinde bulundu
900 bin öğretmen MEB'den 'beyaz önlük' talebinde bulundu
Firari müteahhidi, depremzede yakınları AVM'de gezerken yakaladı
Firari müteahhidi, depremzede yakınları AVM'de gezerken yakaladı
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin 500 liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 16:57, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 16:57
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 788 bin 310 lira, en yüksek 1 milyon 837 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 1 milyon 835 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 829 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 30 milyon 767 bin 752,13 lira, işlem miktarı ise 1.128,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 39 milyon 322 bin 663,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, AG Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.829.500,001.993,45
En Düşük1.788.310,001.930,00
En Yüksek1.837.300,002.001,30
Kapanış1.835.500,001.930,00
Ağırlıklı Ortalama1.823.303,581.960,48
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.030.767.752,13
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.128,65
Toplam İşlem Adedi55

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber