Dolar haftayı 28,56 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 28,56 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 17:53, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 17:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,4990
|28,5000
|28,5650
|28,5660
|Avro
|30,5160
|30,5170
|30,5260
|30,5270
|Sterlin
|34,9570
|35,0740
|34,8270
|34,9440
|İsviçre Frangı
|31,7350
|31,7940
|31,6170
|31,7760
|ANKARA
|ABD Doları
|28,4690
|28,5490
|28,5350
|28,6150
|Avro
|30,4760
|30,5560
|30,4860
|30,5660
|Sterlin
|34,8970
|35,1070
|34,7670
|34,9770