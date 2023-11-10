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Milli Saraylar yöneticilerinin mali haklarına iptal kararı

Anayasa Mahkemesi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında CBK'da yer alan bazı personelin mali haklarıyla ilgili düzenlemeyi iptal etti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 11:08, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 11:10
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Milli Saraylar yöneticilerinin mali haklarına iptal kararı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4. maddesiyle 12 numaralı CBK'ya 3 ve 4 numaralı fıkralar eklenmiştir. Eklenen bu iki yeni fıkrada, Milli Saraylar müşaviri ile Köşk ve Kasır Amirinin mali ve sosyal hakları düzenlenmiştir.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, mali ve sosyal hakların mülkiyet hakkıyla ilgili olduğunu, Anayasanın 104. maddesinin on yedinci fıkrasına atıfla bu çerçevedeki düzenlemelerin CBK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kaldığına karar vermiş ve söz konusu hükümleri iptal etmiştir.

Mahkeme heyeti 2 nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümüne eklenen kadro ihdaslarına dair kısmın iptali istemini reddetmiştir.

10 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.

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