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Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu

Dünya genelinde 97 ülkeden mesleğine "olağanüstü katkılar" sağlayan eğitimcilere verilen ödülün sahibi Mehmet Bilgin, atıkları dönüştürerek anasınıfını öğrencileri için havaalanı, denizaltı, taş devri, uzay üssü ya da golf sahasına dönüştürecek projeler geliştiriyor- Anaokulu öğretmeni Mehmet Bilgin:- "Ödül, Gebze'nin küçük bir mahallesinde başlayıp Ankara'ya sonra da dünyaya uzanan 15 yıllık bir hikayenin ürünü"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 21:10, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 21:22
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Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu

Öğretmen Mehmet Bilgin, 97 ülkeden 19 bin öğretmen arasından okul öncesi eğitime yaptığı "olağanüstü katkılar" dolayısıyla "Eğitimin Nobeli" olarak adlandırılan Küresel Öğretmen Ödülü"nün sahibi oldu.

Etimesgut Şeyhşamil Anaokulu öğretmeni Mehmet Bilgin, AKS Education Awards kuruluşu tarafından düzenlenen "Küresel Öğretmen Ödülü"nü (Global Teacher Award), 4-5 Kasım'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen ödül töreninde aldı.

Mehmet öğretmen, okul öncesi eğitime "sınıfların dışında da topluma hizmet ettiği, mesleğine olağanüstü katkılar sağladığı" gerekçesiyle ödüle değer görüldü.

Sınıfını, atıkları dönüştürerek bir gün havaalanına, başka bir gün denizaltına, taş devrine, uzay üssüne ya da bir golf sahasına çeviren Mehmet öğretmen, öğrencilerinin görerek dokunarak deneyimleyerek öğrenmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi için çalışıyor.

Ailelere maddi külfet çıkarmamak için çaba gösteren Bilgin, karton, kumaş, kağıt, bardak gibi atık malzemeleri kullanarak eğitimde fark yaratan çalışmalara imza atıyor.

- "Dikkat, heyecan ve merak varsa öğrenme de peşinden gelir"

AA muhabirinin görüştüğü Mehmet Bilgin, Hindistan'daki ödül töreninden kısa süre önce döndüğünü söyledi.

Ödülü, okul öncesi eğitim alanında yaptığı çalışmalarıyla aldığını, Türkiye'den 4 meslektaşının da ödüle layık görüldüğünü anlatan Bilgin, "Ülkemi temsil etmek, özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ödülü alan öğretmenlerden biri olmak benim için çok gurur verici." diye konuştu.

Bilgin, "Ödül, Gebze'nin küçük bir mahallesinde başlayıp Ankara'ya, sonra da dünyaya uzanan 15 yıllık bir hikayenin ürünü. Ödülü, her gününü her saniyesini ilmek ilmek işlediğim emek verdiğim çalışmaların sonucu olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Sınıfını, çocukların hayal ettikleri ortamlara dönüştürerek motivasyonlarını artırmaya çalıştığını anlatan Bilgin, "Ben hep şuna inandım; dikkat, heyecan ve merak varsa öğrenme de peşinden gelir. Çocuklar, bunları sağladığımız ortamda zaten pek çok şey öğrenebiliyor." dedi.

Bilgin, ödülüne konu olan eğitim ortamları üzerine şöyle konuştu:

"Okul öncesini, insan hayatının en önemli dönemi, yaşamın sihirli yılları olarak görüyorum. Çünkü bu dönemde çocuklara unutulmaz yaşantılar sunmak çok kıymetli. Odak noktam her zaman öğrencilerim oldu. Sınıf içinde ve dışında, onların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştım. Onlara hep şunu söyledim; hayalleriniz gerçek olabilir. Çocuklar, sınıf ortamında hayallerinin gerçek olduğunu gördüklerinde şuna inandılar; 'evet biz de çalışırsak biz de hayal edersek biz de başarabiliriz'. Çünkü şu anda insanların yaptığı pek çok kıymetli şey, bir zamanlar birilerinin hayalleriydi. Sınıfımız bir gün havaalanına, bir başka gün Taş Devri'ne, diğer bir gün hastane ortamına ya da uzaya ışınlanan bir ortama dönüşüyor. Çocuklarla bu çalışmaları yapmak, bunun bir parçası olmak çok kıymetli."

- "Çalışmalarımın baş kahramanları öğrencilerim"

Mehmet öğretmen, projelerinde velilerden büyük destek gördüğünü belirterek, "Onlarla gece yarılarına kadar çalıştığımız, hafta sonunu okulda geçirdiğimiz pek kıymetli anılarımız oldu." dedi.

Mesleğini zaman zaman sosyoekonomik zorlukların yaşandığı bölgelerde de sürdürdüğünü ancak bunun eğitime engel olmadığını dile getiren Bilgin, "Çoğu çalışmamızda, velilerimi herhangi bir maddi külfete sokmadan, sadece karton, kumaş gibi atık malzemeler kullanarak gerçekleştirdik. Bununla da yetinmeyip kimi zaman dolmuş şoförünü, kimi zaman PTT'yi kimi zaman da temizlik görevlilerini eğitime katarak öğretmenlik yapmak çok kıymetli." diye konuştu.

Bilgin, "Ödülümü Filistin'de eğitim hakkı elinden alınan tüm öğretmen ve öğrencilere ithaf ediyorum. Ödül konuşmamda da buna yer verdim." dedi.

Mehmet öğretmen, üzerinde emeği olan öğretmenlere ve idarecilere, velilere ve "çalışmalarımın baş kahramanları" dediği öğrencilerine teşekkür etti.

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