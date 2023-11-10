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'Kartel Operasyonu'nun detayları belli oldu

İstanbul'da "Kompanio Bello" uyuşturucu örgütünün birçok suçtan kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi'nin yakalandığı "Kartel Operasyonu"nun detaylarına ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 20:25, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 20:25
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'Kartel Operasyonu'nun detayları belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu karteli elebaşı Dritan Rexhepi'nin sahte kimlikle 24 Eylül'de ülkeye giriş yaptığını belirledi.

İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca, "kasten adam öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Rexhepi'nin, "Benjamin Omar Perez Garcia" ismiyle İstanbul'da olduğunu tespit eden ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Beylikdüzü'ndeki bir evde ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekipler ortak operasyon için hazırlık yaptı.

Araçla kaçamadan yakalandı

Zanlının kaçışını engellemek için adres çevresinde önlem alınmasının ardından Özel Harekat ekipleriyle gerçekleştirilen operasyon sırasında Dritan Rexhepi, evin içerisinden garaja giden bölümden geçerek plakaları sökülmüş araçla kaçmaya çalıştı.

Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan ve kendisini durduran ekiplere direnmeye çalışan zanlı, araca binemeden yakalandı.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 13 mermi, 16 sim kart, 12 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ile 4 soğuk cüzdan ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurgulamıştı.

Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi'nin yakalanması için hemen Kartel Operasyonu yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

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