İsrail keskin nişancıları Kudüs Hastanesi'ne ateş açtı, 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı
Filistin Kızılayı, İsrail ordusundaki keskin nişancıların abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kudüs Hastanesi'ne açtığı ateş sonucu hastaneye sığınan Filistinlilerden birinin öldüğünü, 20 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 17:41, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 17:44
Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusundaki keskin nişancıların Kudüs Hastanesi'ne ateş açtığı belirtildi.
Filistin Kızılayı, İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu hastaneye sığınan Filistinlilerden birinin öldüğünü, 20 kişinin ise yaralandığını kaydetti.
Filistin Kızılayından bu sabah yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Hava bölgesini şiddetli bir şekilde bombaladığı bildirilmişti.