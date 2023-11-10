Sağlıkta şiddete karşı mobil "erken uyarı sistemi" geliyor

Sağlıkta "İkinci Beyaz Reform" dönemini başlatan ve bu kapsamda sağlıkta şiddetin önüne geçilmesine yönelik yeni uygulamaları devreye almaya hazırlanan Bakanlık, Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı'nı hayata geçirecek.

Toplam 5 bölüm, 17 strateji, 45 eylem ve 143 faaliyetin yer aldığı yeni eylem planıyla şiddetin nedenlerinin en aza indirilmesi, olası şiddet vakalarının önüne geçilmesi, sağlıkta güven ve saygı kavramlarını ön plana çıkararak sağlıkta şiddetle mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Ana başlıkları belli olan, detayları ise gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacak eylem planında sağlıkta şiddete karşı hukuki takip sistemine ilişkin stratejiler, gerekli hukuki düzenlemelerin uygulanmasının sağlanması, şiddet sonrası hukuki yardım sürecinin etkinliğinin artırılması ve beyaz kod sisteminin daha etkin hale getirilmesiyle ilgili önlemler yer alacak.

Sağlık kuruluşlarındaki kamera sistemlerinin ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına dönük stratejiler de eylem planının önemli başlıkları arasında bulunacak.

Sağlıkta saygı konusunda toplumsal farkındalık oluşturulacak

Ayrıca plan kapsamında sağlık hizmetlerinde fiziksel unsurların, hizmet sunumunun, tesislerdeki yazılım sistemlerinin iyileştirilmesi, başvuru kanallarının eşgüdümlü çalışması, sağlık insan gücünün etkili ve verimli kullanılmasını sağlama ve sağlık çalışanlarının kurumsal aidiyet bilincini artırmaya dönük çalışmalar yapılacak.

Eylem planının bir diğer önemli ayağını, sağlıkta saygı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek, hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının iletişimini güçlendirmek, sağlık çalışanları ve yöneticileri arasındaki iletişimi güçlendirmek yönünde atılacak yeni adımlar oluşturacak.

Kolluk kuvveti ve özel güvenlik görevlendirmesinde yeni kıstaslar

Bakanlık, eylem planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığıyla da ortak çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda, kamu sağlık tesislerine; kapalı alan büyüklüğü, personel sayısı, yatak kapasitesi, coğrafi konumu, daha önce bu tesiste yaşanan şiddet vakaları gibi kategoriler göz önüne alınarak belirlenen standartlar çerçevesinde, yeterli sayıda kolluk kuvveti ve özel güvenlik personeli görevlendirilecek.

Özel güvenlik personeline, sağlık tesislerinde görevlendirilen kolluk kuvvetlerine, sağlık çalışanları ve vatandaşlara yönelik eğitim programları hayata geçirilecek.

Acil Çağrı Mobil Uygulaması devreye giriyor

Bakanlık, eylem planı kapsamında, hastanelerde devreye alınacak Gri Kod Acil Çağrı Mobil Uygulaması'nı da pilot olarak bazı sağlık kuruluşlarında bu hafta itibarıyla başlattı.

Beyaz Kod öncesi devreye girecek Gri Kod erken uyarı sistemi için geliştirilen, sağlık çalışanlarının kullanımına sunulacak yeni mobil uygulamanın nasıl işleyeceğine ilişkin detaylar da belli oldu.

Mobil uygulamayı kullanan sağlık çalışanları, olası şiddet tehdidi durumunda uygulamadaki "Gri Kod" butonuna basarak özel güvenlik görevlileri ve hastane idaresini durumdan haberdar edebilecek. Bu yolla olaya etkin ve hızlı müdahaleyle şiddet gerçekleşmeden müdahale edilmesi sağlanacak.

Şiddet riskinin daha büyük olduğu durumlarda ise mobil uygulamadaki "Beyaz Kod" butonuna basılabilecek. Bu butona basıldığında kolluk kuvvetleri şiddet olayına anında müdahale edecek.

Daha önce "Gri-Beyaz Kod" alan kişileri sistem tanıyacak

Ayrıca daha önce gri kod veya beyaz kod alarak şiddet eyleminde bulunmuş kişiler herhangi bir sağlık kuruluşuna tekrar başvurduklarında sistem tarafından tanınabilecek ve gerekli tedbirler alınacak.

Gri Kod Acil Çağrı Mobil Uygulaması, pilot uygulamanın ardından tüm sağlık kuruluşlarında yaygınlaştırılacak.