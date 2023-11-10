Mersin'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda ekipler, bazı zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, suç unsuru bulunduğu değerlendirilen çok sayıda dekont ve dijital materyal ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve 1695 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

öte yandan

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği öne sürülen Suriyeli 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 kişi Turgutlu'da, 1 şüpheli de Mersin'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bulunan dijital doküman ile 90 bin lira, 400 dolar, 300 avro ile 300 gram altına el kondu.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.