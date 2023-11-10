Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı

Antakya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Özat, Ankara'daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından fark edilerek gözaltına alınmıştı.

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