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Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 14:19, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 14:23
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Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini bildiren Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını belirten Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirdi.

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