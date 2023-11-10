CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönem devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleriyle hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP'ye saygılı davranan herkes aynı saygıyı görecektir." dedi.

Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayırlı olsun" dileğinde bulunup bulunmadığı sorulan Özel, "Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık." dedi.

Törende, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme imkanı bulamadığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Meral Hanım'la merhabalaşamadık, ondan dolayı üzüldüm ama Devlet Bey'le merhabalaştık. Tabii 10 Kasım olduğu için bir matem günü... Cumhuriyet'in 100. yılında, bu büyük matemde böylesi siyasi parti rekabetlerinin olmadığı bir ortamdayız. Ata'nın huzurunda bir siyasi rekabet olmaz. Biz CHP olarak, muhalefet etmenin sorumluluğu içinde davranacağız. Ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönem devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleriyle hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP'ye saygılı davranan herkes aynı saygıyı görecektir."