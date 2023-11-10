İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren de İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.